Сборная России по хоккею победила Канаду на Кубке Первого канала

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение соперникам из Канады в матче открытия Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу сборной России. Победу российской команде принесли шайбы Егора Коршкова (5-я минута), Александра Елесина (29), Никиты Нестерова (40) и Вадима Шипачева (41). Сборная Канады ответила точными бросками Брэндона Гормли (28), Даниэля Одетта (49) и Эрика О`Делла (59).

Следующий матч Россия проведет против Швеции, игра пройдет 16 декабря. Канада в следующей игре также встретится со шведами, но днем позже.

Кубок Первого канала - российский этап Еврохоккейтура, в котором традиционно принимают участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В текущем розыгрыше Кубка также принимает участие сборная Канады, которая использует турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с Канадой не входят в зачет Еврохоккейтура.