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Жамнов счел матч России с Канадой на Еврохоккейтуре историей, а не приколом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею со всей серьезностью настраивается на предстоящую в рамках Кубка Первого канала игру против Канады, несмотря ее товарищеский статус, заявил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

"Я думаю, то это не прикол в первую очередь. На самом деле это многолетняя история между матчами СССР – Канада, Россия – Канада, для нас это принципиальный матч, и мы на него настраиваемся", - сказал Жамнов на пресс-конференции во вторник.

"В первую очередь мы играем у себя дома, болельщики ждут от нас только победы у нас только одна задача – победить", - отметил он, уточнив, что аналогичная задача будет стоять и в матчах против Швеции, Чехии и Финляндии.

Кубок Первого канала является российским этапом Еврохоккейтура.

15 декабря сборная России сыграет с Канадой (не войдет в зачет Еврохоккейтура), 16 декабря – со Швецией (оба матча стартуют в 18:30 мск), 18 декабря – с Чехией, 19 декабря – с Финляндией (начало этих игр запланировано на 15:30 мск). Матчи пройдут на "ЦСКА Арене".

хоккей Еврохоккейтур Кубок Первого канала

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