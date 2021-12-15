Сборная России сыграет с Канадой в форме образца команды СССР 1956 года
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Игроки сборной России по хоккею сыграют с канадцами в матче Кубка Первого канала в свитерах с аббревиатурой "СССР", сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Отмечается, что форма "выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры".
Матч Россия – Канада пройдет в среду и стартует в 18:30 мск.
Кубок Первого канала – российский этап Еврохоккейтура. Матчи с участием Канады в зачет турнира не войдут.
💥 Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады.— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
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Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/794C4y8yML