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Сборная России сыграет с Канадой в форме образца команды СССР 1956 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Игроки сборной России по хоккею сыграют с канадцами в матче Кубка Первого канала в свитерах с аббревиатурой "СССР", сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Отмечается, что форма "выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры".

Матч Россия – Канада пройдет в среду и стартует в 18:30 мск.

Кубок Первого канала – российский этап Еврохоккейтура. Матчи с участием Канады в зачет турнира не войдут.

хоккей Еврохоккейтур Кубок Первого канала

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