Наставник молодежной сборной России по хоккею назвал причины проигрыша Канаде

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов считает, что его команда уступила Канаде в товарищеском матче из-за слабого настроя на стартовый отрезок игры.

"Начало мы проспали, и здесь удивляться нечему. Сборная Канады обычно выходит на игры заряженной, и мы сегодня не смогли ничего этому противопоставить. И сами допустили ошибки, и удаления были совершенно ненужные, в безобидных ситуациях", - приводит слова Зубова пресс-служба Федерации хоккея России.

"На второй период ребята вышли с другим настроем, и удалось на какое-то время перехватили инициативу, должны были и "пять на пять" забрасывать, но получилось открыть счет нашим шайбам только в большинстве. Но в целом первый период предопределил исход встречи", - отметил тренер.

Как сообщалось, в ночь на пятницу по московскому времени россияне потерпели от Канады поражение в товарищеском матче в Эдмонтоне со счетом 4:6. Игра в силу ограничений из-за пандемии коронавируса стала единственной контрольной перед стартующим 26 декабря в Канаде чемпионатом мира среди игроков не старше 20 лет.