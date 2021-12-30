Хоккеист Малкин готов вернутся на лед после травмы колена

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Питтсбург" Евгений Малкин заявил, что планирует дебютировать в этом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайшее время, сообщает пресс-служба спортивной организации.

Отмечается, что нападающий уже тренируется вместе с клубом в общей группе и без ограничений. Он может заменить центрового Джеффа Картера в первой бригаде.

"Точно не могу сказать, когда вернусь, но я надеюсь, что это случится на следующей неделе. Может, дней через 10. Нам предстоит длительное турне по Западному побережью, так что в одной из этих игр вы определенно меня увидите", - приводит слова российского форварда пресс-служба НХЛ.

В то же время Малкин сказал, что не примет участия в следующем матче "Питтсбурга" против "Сан-Хосе", который запланирован на ближайшее воскресенье.

Хоккеист получил травму колена в игре против "Бостона", которая состоялась 17 марта 2021 года в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий провел на льду меньше четырех минут: в начале первого периода он попал под силовой прием защитника "Бостона" Джарреда Тинорди и был вынужден покинуть площадку.

Тогда "Питтсбург" уступил (1:2).

В том сезоне Малкин успел провести 28 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

Это не первая травма колена в карьере российского хоккеиста. В 2011 году ему уже приходилось пропускать матчи "регулярки" из-за разрыва связок колена, а в 2018 из-за схожей травмы он не смог помочь российской сборной на чемпионате мира в Дании.