Малкин пропустит первые два месяца следующего сезона в НХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин пропустит как минимум первые два стартовых месяца сезона-2021/22.

Об этом сообщает Sportsnet, ссылаясь на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.

В июне 35-летний россиянин перенес операцию на колене.

Также Хекстолл отметил, что "Питтсбург" и Малкин не продвинулись в переговорах по новому контракту.

Малкин выступает в "Питтсбурге" с 2006 года с перерывом в сезоне-2013/14, который он провел в магнитогорском "Металлурге". На это время он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 940 матчей, в которых набрал 1104 (424+680 по системе "гол+пас") очка.