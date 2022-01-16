Канадский теннисист назвал решение о депортации Джоковича из Австралии политическим

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Канадский теннисист Вашек Поспишил усмотрел в решении суда о депортации Новака Джоковича из Австралии "политическую составляющую".

"Новак никогда не поехал бы в Австралию, если бы он не получил на это разрешение от правительства страны (которое он действительно получил, отсюда и первоначальное решение судьи Келли). Он бы пропустил Australian Open (в случае отказа в выдаче визы - ИФ) и был бы дома со своей семьей, и ничего этого не было бы", - написал Поспишил в своем твиттере.

Он пояснил, что в решении о депортации Джоковича есть "политическая составляющая", так как в Австралии приближаются выборы и политики вынуждены принимать популистские решения.

.. talking about this mess. There was a political agenda at play here with the elections coming up which couldn"t be more obvious. This is not his fault. He did not force his way into the country and did not "make his own rules"; he was ready to stay home. [2/2] — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) January 16, 2022

"Это не вина Новака (Джоковича - ИФ). Он не пробирался тайком в страну и "не устанавливал свои правила", он был готов остаться дома", — добавил Поспишил.