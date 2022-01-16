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Канадский теннисист назвал решение о депортации Джоковича из Австралии политическим

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Канадский теннисист Вашек Поспишил усмотрел в решении суда о депортации Новака Джоковича из Австралии "политическую составляющую".

"Новак никогда не поехал бы в Австралию, если бы он не получил на это разрешение от правительства страны (которое он действительно получил, отсюда и первоначальное решение судьи Келли). Он бы пропустил Australian Open (в случае отказа в выдаче визы - ИФ) и был бы дома со своей семьей, и ничего этого не было бы", - написал Поспишил в своем твиттере.

Он пояснил, что в решении о депортации Джоковича есть "политическая составляющая", так как в Австралии приближаются выборы и политики вынуждены принимать популистские решения.

"Это не вина Новака (Джоковича - ИФ). Он не пробирался тайком в страну и "не устанавливал свои правила", он был готов остаться дома", — добавил Поспишил.

Вашек Поспишил Новак Джокович

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