Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов был признан второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте НХЛ.

Россиянин отдал две голевые передачи в домашнем матче против "Монреаль Канадиенс", который завершился разгромной победой "Миннесоты" со счетом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1). Теперь на счету Капризова 100 набранных очков в НХЛ в 92 матчах (44 гола + 56 голевых передач).

У победителей голами отличились Джаред Сперджен (4-я минута), Маркус Фолиньо (10), Коннор Дьюар (25), Нико Штурм (25), Матс Цуккарелло (40), Мэтт Болди (47), Джорджи Бенн (50) и Кевин Фиала (56). Капризов выступил ассистентом пятого и шестого голов.

Шайбы "Монреаля" записали на свой счет Май Хоффман (2) и Рем Питлик (45).

Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА летом 2020 года и в первом же матче - против "Лос-Анджелес Кингз" набрал 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка. Это достижение стало лучшим среди новичков "Миннесоты" в ее истории, аналогичные рекорды клуба россиянин стал устанавливать и в последующих матчах.

Лучшим игроком дня НХЛ признала нападающего "Калгари Флэймз" Мэттью Ткачука, который сделал пять голевых передач в матче против "Сент-Луис Блюз" (7:1).

Ранее в этот игровой день российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал первой звездой в матче против "Лос-Анджелес Кингз", который завершился победой "рейнджеров" в серии буллитов (3:2). Вратарь отразил 34 броска по своим воротам из 36. Другой россиянин в составе "Нью-Йорка", нападающий Артемий Панарин сделал две голевые передачи и был признан второй звездой встречи.