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Путин предупредил российских олимпийцев о конкуренции со стороны Китая

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал российскую сборную быть готовой к встрече с перспективными китайскими спортсменами, которые смогут составить ей конкуренцию на Олимпийских играх в Пекине.

"В последние годы в Китае стали уделять очень много внимания развитию зимних видов спорта, поэтому в Пекине вы встретитесь не только со своими традиционными соперниками из Европы и Северной Америки, но и с перспективными китайскими спортсменами", - сказал Путин в ходе встречи со спортсменами сборной команды России в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

Он отметил, что высокая конкуренция сделает борьбу за олимпийское золото еще более зрелищной, острой и напряженной.

"Как известно, в России трудностей не боятся. Они всегда делают нас еще более сильными сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, в полной мере проявятся и в Пекине", - подчеркнул президент.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Владимир Путин Олимпиада-2022

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