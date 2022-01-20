Делегацию российской команды на ОИ в Пекине составят 509 человек

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России пока не выбрал спортсмена, который станет знаменосцем его команды на зимней Олимпиаде в Пекине, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"У нас пока остаётся открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии", - цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

В расширенный список команды ОКР войдут 217 спортсменов. Список не является окончательным и до 24 января в него могут быть внесены изменения.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать на Олимпиадах под государственной символикой своей страны. Россияне в Пекине выступят как команда Олимпийского комитета России, а вместо гимна будет использоваться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Руководителем олимпийской команды утверждён директор по спорту, руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

"Главная цель, которой сейчас подчинена вся работа Олимпийского комитета России, все наши совместные усилия с коллегами из Минспорта и общероссийских спортивных федераций, заключается в том, чтобы, во-первых, обеспечить участие всех наших спортсменов в Играх-2022 и, во-вторых, создать все необходимые условия, при которых они смогут в полной мере реализовать свой потенциал в Пекине", - сказал Поздняков

"Сейчас важно усилить контроль за состоянием здоровья спортсменов, минимизировать их участие в публичных мероприятиях, строго соблюдать антиковидный протокол и те меры, которые содержатся в рекомендациях МОК и Оргкомитета Игр. Тем более, что сейчас в Пекине будут действовать гораздо более жёсткие антиковидные протоколы по сравнению с Олимпиадой в Токио", - добавил он.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.