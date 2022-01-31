Песков поздравил Надаля с триумфом на Australian Open

Он отметил, что Надаль и Медведев показали фееричную игру

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Кремле поздравили испанца Рафаэля Надаля, победившего в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, однако отметили успешное выступление россиянина Даниила Медведева.

"Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Наш Медведев молодец. Но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один, и только сильнейший, поэтому поздравим Надаля", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Финал турнира Большого шлема-2022 в мужском одиночном разряде прошел в Мельбурне в воскресенье. Надаль проиграл первые два сета, но смог одержать итоговую победу - 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Продолжительность матча составила 5 часов 24 минуты.

21-й триумф на турнирах Большого шлема - это новый рекорд по количеству титулов на турнирах этой серии. Предыдущий рекорд Надаль делил с Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

У Медведева пока один титул Большого шлема – US Open-2021. В финале того турнира он победил как раз Джоковича.