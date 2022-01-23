Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Оттавой" в овертайме

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттава Сенаторз", доведя число своих шайб в регулярках до 759.

Встреча состоялась в воскресенье (по московскому времени) в Вашингтоне и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

К началу третьего периода "Вашингтон" уступал 0:2, но две шайбы Овечкина на 42-й и 50-й минутах помогли хозяевам сравнять счет и перенести игру в овертайм, где победную шайбу забросил Никлас Бекстрем (62). Их одноклубник россиянин Евгений Кузнецов отметился результативной передачей на первый гол.

У "Оттавы" отличились Тома Шабо (2) и Зак Сэнфорд.

Шайбы Овечкина в этой встрече стали для него 28-й и 29-й в текущем сезоне (в 42 матчах). Всего у нападающего столичного клуба теперь 759 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, и он занимает четвертое место в списке лучших снайперов "регулярки".

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, а его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место. Третий - чех Яромир Ягр (766), от которого Овечкин сейчас отстоит на 7 шайб.