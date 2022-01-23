Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком в домашней встрече против "Оттава Сенаторз", которая завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

Две шайбы Овечкина на 42-й и 50-й минутах помогли "Вашингтону" сравнять счет и перевести игру в овертайм, где исход встречи решил гол Никласа Бекстрема (62). У "Оттавы" отличились Тома Шабо (2) и Зак Сэнфорд (27).

Шайбы Овечкина в этой встрече стали для него 28-й и 29-й в текущем сезоне (в 42 матчах).

Теперь на счету у нападающего 759 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, и он занимает четвертое место в списке лучших снайперов "регулярки", сократив отставание от чеха Яромира Ягра (766 голов), который занимает третью строчку, до 7 шайб.

Первой звездой стал нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер, оформивший хет-трик в матче против "Аризона Койотис" (7:3).