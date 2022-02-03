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Шайба Кузнецова не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" проиграл соперникам из "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) в пользу гостей. Одну из шайб в составе "Вашингтона" забросил россиянин Евгений Кузнецов (43-я минута), кроме того отличились Ларс Эллер (8) и Конор Шири (30). Победу "Эдмонтону" принесли точные броски Леона Драйзайтля (2), Эвандера Кейна (4), Коннора Макдэвида (6) и Райана Ньюджента-Хопкинса (56, 59).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил матч из-за попадания в ковид-протокол лиги.

"Вашингтон" идет на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. "Эдмонтон" - девятый на Западе (49 очков).

Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз НХЛ

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