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Экс-футболист ЦСКА Чернов подписал контракт со "Спартаком"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о заключении соглашения с защитником самарских "Крыльев Советов" Никитой Черновым.

"Наш клуб подписал соглашение с еще одним новым футболистом. С лета этого года игроком красно-белых станет Никита Чернов", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"До 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за "Крылья Советов", после чего вступит в силу его контракт со "Спартаком", рассчитанный до 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее футболист выступал за московский ЦСКА, красноярский "Енисей", екатеринбургский "Урал". С 2019 года он начал защищать цвета "Крыльев Советов".

Кроме того, Чернов привлекался в сборные России разных возрастов. В 2015 году он провел два матча за главную национальную команду при Фабио Капелло.

футбол ФК Спартак

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