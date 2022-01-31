"Спартак" арендовал футболиста "Янг Бойз" Кристофера Мартинса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе полузащитника швейцарского "Янг Бойз" Кристофера Мартинса.

"Спартак" и швейцарский "Янг Бойз" достигли договоренности о переходе в наш клуб на правах аренды опорного полузащитника Кристофера Мартинса. Сегодня 24-летний игрок сборной Люксембурга успешно прошел в Дубае медобследование и подписал контракт с красно-белыми", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Соглашение рассчитано до 30 июня нынешнего года. Согласно условиям контракта, "Спартаку" предоставляется право приоритетного выкупа игрока.

Мартинс начал профессиональную карьеру на родине в клубе "Расинг Унион", затем выступал во Франции за юношескую, резервную и первую команды "Лиона", а также "Труа".

С лета 2019 года он играл за "Янг Бойз", провел 68 матчей, забил пять мячей и сделал две результативных передачи. Был задействован клубом в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.