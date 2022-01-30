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Футболист "Спартака" Жиго перешел в "Марсель", но доиграет сезон в РПЛ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго стал игроком французского "Марселя", сообщает пресс-служба российского ФК.

Отмечается, что "клубы достигли соглашения о трансфере защитника", однако конец сезона 28-летний француз проведет в "Спартаке" на правах аренды.

Французский футболист перешел в "Спартак" летом 2018 года, став в последствии одним из лидеров команды. Его контракт с российским клубом заканчивался летом 2022 года.

футбол ФК Спартак Самуэль Жиго

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