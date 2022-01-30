Футболист "Спартака" Жиго перешел в "Марсель", но доиграет сезон в РПЛ
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго стал игроком французского "Марселя", сообщает пресс-служба российского ФК.
Отмечается, что "клубы достигли соглашения о трансфере защитника", однако конец сезона 28-летний француз проведет в "Спартаке" на правах аренды.
Французский футболист перешел в "Спартак" летом 2018 года, став в последствии одним из лидеров команды. Его контракт с российским клубом заканчивался летом 2022 года.
Официально: Самуэль Жиго остаётся в "Спартаке" до лета. Затем он станет игроком "Марселя" ⚠— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) January 29, 2022
Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 Сэм проведёт в Москве на правах аренды 🇫🇷 pic.twitter.com/3iitdBEO5a