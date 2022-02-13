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Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Каролину" в НХЛ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Миннесота" на своем льду нанесла поражение "Каролине".

Результат встречи – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу "Миннесоты".

Один гол в составе "Миннесоты" провел российский форвард Кирилл Капризов.

По ходу игры его команда добилась преимущества в две шайбы, однако вскоре дублем отметился выступающий за "Каролину" российский нападающий Андрей Свечников.

Капризов набрал 54 (20+34 по системе "гол+пас") очка в 42 матчах сезона. У Свечникова 44 (20+24) очка в 43 встречах. Что касается турнирного положения, "Миннесота" в Западной конференции занимает второе место, набрав 61 очко в 43 матчах. "Каролина" - на третьем месте в Восточной конференции – 67 очков в 46 матчах.

В отчетный игровой день в НХЛ отличился также российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Он забросил шайбу в ворота "Чикаго", а его команда выиграла со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

хоккей НХЛ

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