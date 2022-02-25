"Зенит" выбыл из Лиги Европы

На исходе второго тайма ответной игры с "Бетисом" петербуржцам удался гол, но его отменили

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с испанским "Бетисом" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Игра прошла в Севилье и завершилась со счетом 0:0.

На 90-й минуте игрок "Зенита" Дмитрий Чистяков забил гол, однако арбитр отменил его после использования системы VAR.

В первом матче "Зенит" проиграл со счетом 2:3. Таким образом петербургский клуб завершает выступления в еврокубках в этом сезоне.

⏰ RESULTS ⏰



✅ Barcelona, Betis, and Rangers reach the last 16



* Braga and Sheriff to play extra-time#UEL pic.twitter.com/TMx6ZxjMI3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

В первом раунде плей-офф Лиги Европы играют команды, ставшие третьими на групповом этапе Лиги чемпионов и вторыми на групповом этапе Лиги Европы. Победители этих пар в 1/8 финала сыграют с победителями групп Лиги Европы.

"Зенит" в нынешнем евросезоне занял третье место в группе ЛЧ, "Бетис" - второе в группе ЛЕ.

В 1/8 финала Россию представит московский "Спартак", который получил путевку в эту стадию автоматически как победитель своей группы в Лиге Европы.