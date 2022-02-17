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"Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче плей-офф Лиги Европы

"Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче плей-офф Лиги Европы
Виллиан Жозе ("Бетис") радуется забитому голу во время матча
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:3 потерпели поражение от испанского "Бетиса" в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Петербурге.

Испанский клуб повел со счетом 2:0 уже к 18-й минуте - отличились Гвидо Родригес (8-я минута) и Виллиан Жозе (18). Спустя 10 минут "Зенит" сумел сравнять счет благодаря голам Артема Дзюбы (25) и Малкома (28). "Бетис" вновь вышел вперед на 41-й минуте после точного удара Андреса Гуардадо.

Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье.

В первом раунде плей-офф Лиги Европы играют команды, ставшие третьими на групповом этапе Лиги чемпионов и вторыми на групповом этапе Лиги Европы. Победители этих пар в 1/8 финала сыграют с победителями групп Лиги Европы.

"Зенит" в нынешнем евросезоне занял третье место в группе ЛЧ, "Бетис" - второе в группе ЛЕ. В 1/8 финала Россию представит как минимум московский "Спартак", который получил путевку в эту стадию автоматически как победитель своей группы в Лиге Европы.

футбол Лига Европы УЕФА

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