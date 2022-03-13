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"Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат игры - 1:1.

Счет в матче на 86-й минуте открыл игрок "Зенита" Даниил Круговой. "Крылья Советов" сравняли благодаря голу Матео Барача (90+1).

"Зенит" лидирует в чемпионате, имея на своем счету 45 очков. "Крылья Советов" - восьмые (29 очков).

В следующем туре соперником "Зенита" станет тульский "Арсенал", игра пройдет 19 марта. "Крылья Советов" 20 марта встретятся с "Сочи".

футбол РПЛ Зенит Крыльями Советов

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