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"Ахмат" впервые с начала сезона РПЛ сыграл вничью

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) и "Ахмата" (Грозный) не определили победителя в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча на "Екатеринбург Арене" закончилась со счетом 0:0.

"Ахмат" впервые за 21 тур чемпионата завершил матч с ничейным результатом, ранее грозненский клуб одержал 10 побед и потерпел 10 поражений. Остальные клубы лиги сыграли вничью как минимум один раз. Рекордная серия без ничьих в чемпионате принадлежит московскому "Спартаку", который в 2000 году не сыграл вничью в 27-ми матчах подряд.

"Ахмат" занимает шестое место в таблице РПЛ, имея в активе 31 очко. "Урал" - 12-й, у команды 20 очков.

В следующем туре "Урал" сыграет с "Химками", "Ахмат" встретится с "Локомотивом", оба матча пройдут 19 марта.

футбол РПЛ Ахмат Урал

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