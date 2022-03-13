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"Химки" продлили серию без побед в РПЛ до 10 матчей, сыграв вничью с "Сочи"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" сыграл вничью с соперниками из "Сочи" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Матч в Химках закончился со счетом 0:0.

На 63-й минуте вратарь "Химок" Илья Лантратов отразил удар с пенальти игрока "Сочи" Артура Юсупова.

"Сочи" занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 38 очков. "Химки", не побеждающие 10 матчей подряд, замыкают таблицу на 16-м месте, имея в активе 15 очков.

В 22-м туре "Химки" сыграют с "Уралом", матч пройдет 19 марта. "Сочи" днем позже встретится с самарскими "Крыльями Советов".

футбол РПЛ Химки Сочи

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