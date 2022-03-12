ЦСКА вырвал победу над "Локомотивом" в чемпионате России по футболу

Победный гол армейцы провели в компенсированное ко второму тайму время

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 нанесли поражение столичному "Локомотиву" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

ЦСКА вышел вперед на 39-й минуте, когда ворота "Локомотива" поразил Юсуф Языджи. Но на перерыв команды ушли при равном счете: на 42-й минуте точный удар по воротам ЦСКА нанес Вильсон Изидор.

Ничейный счет держался до конца основного время второго тайма, а на первой компенсированной минуте Марио Фернандес провел победный для ЦСКА гол.

Теперь у ЦСКА 39 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице. "Локомотив" при игре в запасе (ранее он не смог сыграть с "Краснодаром" из-за приостановки работы аэропорта в городе соперника) имеет 31 очко и занимает шестую строчку).