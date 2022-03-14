Первая ракетка мира Медведев проиграл французу Монфису в Индиан-Уэллсе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США) уступил французу Гаэлю Монфису.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу спортсмена из Франции.

Монфис в рейтинге АТР занимает 28-е место, Медведев - первое. Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля.

Соперником Монфиса в 1/8 финала станет испанец Карлос Алькарас (19 номер рейтинга АТР).

Таким образом, в мужском одиночном турнире BNP Paribas Open-2022 Россию продолжает представлять только Андрей Рублев (7). Во вторник за выход в 1/8 финала он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (30).

Ранее в воскресенье россиянин Аслан Карацев (22) во втором круге проиграл американцу Стиву Джонсону (115). Карен Хачанов (26) уступил другому представителю США Дженсону Бруксби (43).

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.