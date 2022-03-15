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Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине
Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Отсутствие нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы среди игроков, вызванных на мартовский сбор национальной команды страны, связано с просьбой футболиста, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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"В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит", - приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

"Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор ещё и Караваев (защитник "Зенита" - ИФ). Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошёл Караваеву навстречу", - отметил Карпин.

Тренировочный сбор российской национальной команды пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

футбол Валерий Карпин Артем Дзюба

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