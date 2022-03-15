Селихов вызван в сборную России по футболу на сбор в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным вызвал на мартовский сбор национальной команды голкипера московского "Спартака" Александра Селихова, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Всего в списке значится 27 футболистов. Полный состав игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар" Краснодар), Антон Шунин ("Динамо" Москва), Александр Селихов ("Спартак" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба - "Сочи" Сочи), Максим Осипенко ("Ростов" Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба - "Крылья Советов" Самара), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар" Краснодар), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону).

Нападающие: Фёдор Смолов ("Динамо" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Учебно-тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

24 марта сборная России должна была сыграть в Москве с Польшей в полуфинале стыков за путевку на ЧМ-2022. Победитель выходил на пару между сборными Чехии и Швеции. Однако Международная федерация футбола отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой.