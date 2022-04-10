"Сочи" обыграл "Уфу" в 24-м туре РПЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" нанесли поражение "Уфе" в гостевом матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат встречи - 2:1. В составе "Сочи" отличились Матео Кассьерра (11-я минута) и Артур Юсупов (51). За "Уфу" забил лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов (81, пенальти), на счету которого теперь 16 голов.

"Сочи" занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка. "Уфа" идет на 15-й позиции, у команды 21 очко.

В 25-м туре "Уфа" 16 апреля сыграет с ЦСКА. "Сочи" днем позже встретится с "Локомотивом".