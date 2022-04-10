ФК "Крылья Советов" обыграл "Урал" в матче РПЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Крылья Советов" (Самара) обыграл "Урал" (Екатеринбург) в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Екатеринбурге завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей. Победу "Крыльям Советов" принес гол Антона Зиньковского, забитый на 53-й минуте.

"Урал" заканчивал матч в меньшинстве - за вторую желтую карточку на 84-й минуте был удален Алексей Герасимов.

На 12-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол игрока "Крыльев Советов" Глена Бейла.

"Крылья Советов" занимают седьмое место в таблице чемпионата, набрав 35 очков. "Урал" идет на 14-й позиции, у команды 21 очко.

В следующем туре "Крылья Советов" встретятся с "Краснодаром", игра пройдет 17 апреля. "Урал" 16 апреля сыграет с лидером чемпионата - "Зенитом" (Санкт-Петербург).