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"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ
Далер Кузяев ("Зенит") и Виктор Мозес ("Спартак") (слева направо)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" и петербургского "Зенита" не определили победителя в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1. За "Спартак" забил Александр Соболев (49-я минута). В составе "Зенита" отличился Андрей Мостовой (90+3, пенальти).

"Зенит" не проигрывает 18 матчей чемпионата подряд. Беспроигрышная серия петербургского клуба началась 24 октября 2021 года, когда в 12-м туре РПЛ был обыгран "Спартак" (7:1).

"Зенит" 30 апреля досрочно стал чемпионом страны, после 29 туров у команды 65 очков. "Спартак" занимает десятую строчку в таблице, имея в активе 38 очков.

В последнем туре чемпионата, матчи которого пройдут 21 мая и начнутся одновременно, "Зенит" сыграет с "Нижним Новгородом", "Спартак" встретится с "Химками".

футбол РПЛ Спартак Зенит
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