"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты столичных "Локомотива" и "Динамо" не определили победителя в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе "Локомотива" завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Тин Едвай (29-я минута), Ян Кухта (65) и Джирано Керк (72). За "Динамо" забили Федор Смолов (9), Арсен Захарян (33) и Даниил Фомин (38, пенальти).

В параллельном матче "Ростов" на своем поле победил "Химки" - 2:1. Победу ростовчанам принесли точные удары Романа Тугарева (12) и Дмитрия Полоза (17). "Химки" ответили голом Резиуана Мирзова (90+5).

"Динамо", не побеждающее четыре матча подряд, перед последним туром чемпионата сравнялось с "Сочи" по очкам - у команд по 53 балла, они делят второе и третье место. Команды разыграют между собой серебряные и бронзовые медали чемпионата в очной встрече 30-го тура.

"Локомотив" идет на шестом месте (45 очков), "Ростов" - на девятом (38), "Химки" - на 12-м (29).

В последнем туре чемпионата, матчи которого пройдут 21 мая и начнутся одновременно, "Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов", "Ростов" встретится с ЦСКА, а "Химки" проведут матч против "Спартака".