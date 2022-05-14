"Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в матче 29-го тура РПЛ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" (Грозный) обыграли соперников из "Крыльев Советов" (Самара) в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Матч в Грозном закончился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий "Ахмата" Мохамед Конате (54-я минута).

На 60-й минут игрок "Крыльев Советов" Юрий Горшков не реализовал пенальти. Пенальти был назначен после фола защитника "Ахмата" Андрея Семенова, за который он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Ахмат", для которого эта победа стала третьей подряд, занимает седьмое место в таблице РПЛ, у команды 41 очко. "Крылья Советов" идут восьмыми, у них также 41 очко, но по результатам личных встреч "Ахмат" имеет преимущество - матч первого круга грозненцы также выиграли (2:1).

В 30-м туре "Ахмат" сыграет с "Краснодаром", "Крылья Советов" встретятся с "Локомотивом". Все игры последнего тура чемпионата пройдут 21 мая и начнутся одновременно.