"Торпедо" завоевало путевку в Российскую премьер-лигу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Торпедо" гарантировали себе место среди участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.

В матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с красноярским "Енисеем" в гостях москвичи одержали победу со счетом 1:0. Набрав 74 очка, они вышли на первое место и обеспечили себе позицию не ниже второй.

Согласно регламенту, прямую путевку в РПЛ получают две лучшие команды премьер-лиги, еще две играют в стыковых матчах с клубами, занявшими 13-14-е места в премьер-лиге.

"Торпедо" является трехкратным чемпионом СССР, а в российской истории становилось бронзовым призером чемпионата.

В главном дивизионе отечественного футбола "Торпедо" в последний раз выступало в сезоне-2014/15.