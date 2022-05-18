Футболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру

По окончании чемпионата России он отправится в Бразилию, все это не связано с геополитической обстановкой

Марио Фернандес Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о решении взять паузу в своей карьере.

"В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ПФК ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьей", - приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА.

31-летний футболист заявил, что после заключительного тура чемпионата России он отправится на родину.

"После матча с "Ростовом" я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ПФК ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб", - заявил Фернандес.

"Покидаю Россию не из-за последних событий в мире"

"Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю Господа за все, что Он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ПФК ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моем сердце!"- подчеркнул он.

Футболист поблагодарил болельщиков за "их огромное уважение" к нему и "ту теплоту, которую они всегда отдавали мне".

"Они всегда поддерживали и придавали мне дополнительные стимулы и мотивацию для работы как в радостные, так и в тяжелые моменты нашей армейской жизни", - подчеркнул игрок.

Фернандес провел за ЦСКА 328 матчей, забил 10 мячей, завоевал в составе команды три чемпионства, стал обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.

В 2016 году Фернандес стал гражданином России, благодаря чему получил возможность играть за сборную России. При его участии российская национальная команда добилась наивысшего в ее истории достижения - выхода в четвертьфинал чемпионата мира (ЧМ-2018 в России).

В сентябре 2019 года он объявил о завершении выступлений за сборную России.