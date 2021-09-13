Марио Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить выступления за сборную России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС", - говорится в сообщении.

Футболист отмечает, что "с каждым разом все сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление".

"К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать её цвета, я никогда этого не забуду! – заявил Фернандес.

"Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент. Та встреча навсегда останется в моей памяти - я испытал неповторимые, особенные эмоции, вся страна в едином порыве поддерживала нас, жила этим чемпионатом!" - сказал он.

В составе сборной России Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. На его счету пять голов в 33 официальных матчах за национальную команду.