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Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции

Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции
Фото: Adam Pretty/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Ласло Дьере в матче второго круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат встречи – 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина, который, таким образом, вышел в третий круг.

Медведев в настоящее время является второй ракеткой мира, Дьере – 56-й.

Борьбу за выход в четвертый круг россиянин поведет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия, №31 мирового рейтинга) – Александр Бублик (Казахстан, 42).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

В 2022 году Медведев доходил до финала Australian Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Годом ранее российский теннисист стал триумфатором US Open, впервые в карьере выиграв турнир Большого шлема. В финале US Open-2021 Медведев победил серба Новака Джоковича.

теннис Даниил Медведев
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