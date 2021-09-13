Россиянин Медведев выиграл US Open

Даниил Медведев в финале теннисного турнира US Open Фото: AP/TASS

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема US Open.

Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 15 минут.

Медведев занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович - лидер рейтинга. Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир Большого шлема с 2005 года, тогда Марат Сафин одержал победу на Australian Open. Сафин также являлся единственным российским победителем US Open, он выигрывал турнир в 2000 году. Медведев - третий россиянин, выигравший турнир Большого шлема. Кроме него и Сафина, дважды турниры серии выигрывал Евгений Кафельников (Roland Garros 1996 и Australian Open 1999).

Всего 25-летний Медведев выиграл 13-й турнир под эгидой ATP.

Для Медведева этот матч стал третьим в карьере финалом турнира Большого шлема. Ранее он доходил до решающих матчей на US Open 2019, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, и на Australian Open 2021, где проиграл Джоковичу.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет в себе четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании. Победитель каждого из турниров Большого шлема получает 2000 рейтинговых очков.