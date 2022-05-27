"Каролина" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В пятом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" на домашнем льду нанесла поражение "Нью-Йорк Рейнджерс".
Встреча закончилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.
Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Андрей Свечников. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей.
Таким образом, "Каролина" повела в серии до четырех побед (3:2). Следующая встреча двух клубов состоится 29 мая (по московскому времени) в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден".