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"Каролина" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В пятом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" на домашнем льду нанесла поражение "Нью-Йорк Рейнджерс".

Встреча закончилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Андрей Свечников. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей.

Таким образом, "Каролина" повела в серии до четырех побед (3:2). Следующая встреча двух клубов состоится 29 мая (по московскому времени) в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден".

хоккей НХЛ
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