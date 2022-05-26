Гол и передача Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Колорадо" в матче плей-офф НХЛ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Сент-Луиса" одержали победу над "Колорадо" в выездном матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0) в пользу "Сент-Луиса", вырвавшего победу в овертайме. При этом команда по ходу игры уступала с разницей в три шайбы.

В составе победителей результативными действиями отметились и россияне: Владимир Тарасенко оформил на себя гол и голевую передачу. Два результативных паса – на счету Павла Бучневича, по одному – у Алексея Торопченко и Ивана Барбашева.

Победа позволила "Сент-Луису" сократить отставание в серии. Счет в серии до четырех побед сейчас 3-2 в пользу "Колорадо".