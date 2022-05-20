Передача Кучерова помогла "Тампе" упрочить преимущество в серии с "Флоридой"
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" одержали вторую победу над "Флоридой" в серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Результат встречи на льду "Флориды" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Тампы". Голевой передачей во второй результативной атаке победителей отметился россиянин Никита Кучеров.
Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 2-0 в пользу "Тампы".
В другом матче игрового дня "Сент-Луис в гостях нанес поражение "Колорадо" - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Двумя результативными передачами отметился россиянин Павел Бучневич, одной - его соотечественник Владимир Тарасенко.
Счет в серии сравнялся - 1-1.