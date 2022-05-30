Даниил Медведев выбыл из Roland Garros

В четвертом круге соревнования он потерпел поражение в трех сетах от хорвата Марина Чилича

Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от хорвата Марина Чилича в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:2 в пользу Чилича, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 23-е место.

Таким образом, Медведев выбывает из дальнейшей борьбы на Roland Garros. Лучшим его достижением на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал. Кроме того, на турнирах Большого шлема он выигрывал US Open (2021 год) и дважды доходил до финала Australian Open (2021, 2022). На этих турнирах спортсмены играют на покрытиях "хард", тогда как на Roland Garros – на грунтовых покрытиях.

Что касается Чилича, в четвертьфинале Roland Garros он сыграет с другим россиянином, седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым. Ранее спортсмены пересекались в официальных матчах шесть раз, счет по победам – 4-2 в пользу Рублева.

Чилич сыграет в четвертьфинале Roland Garros в третий раз, в его карьере из турниров Большого шлема также имеется статус победителя US Open (2014). Победитель Олимпиады-2020 в миксте Рублев сыграет в 1/4 финала во второй раз. Дальше этой стадии на турнирах Большого шлема он еще не продвигался.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.