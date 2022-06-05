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Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон" в матче серии плей-офф

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" выиграли третий матч подряд у "Колорадо" в серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Эдмонтоне – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу "Колорадо".

Два гола в составе победителей провел российский нападающий Валерий Ничушкин. На его счету в нынешнем розыгрыше плей-офф теперь пять голов при 25 точных бросках в регулярном чемпионате.

"Колорадо", таким образом, ведет в серии до четырех побед – 3-0.

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
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