Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон" в матче серии плей-офф
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" выиграли третий матч подряд у "Колорадо" в серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Результат встречи в Эдмонтоне – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу "Колорадо".
Два гола в составе победителей провел российский нападающий Валерий Ничушкин. На его счету в нынешнем розыгрыше плей-офф теперь пять голов при 25 точных бросках в регулярном чемпионате.
"Колорадо", таким образом, ведет в серии до четырех побед – 3-0.