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"Рейнджерс" удвоили преимущество в полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Тампой"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Во втором матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" нанесли поражение "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Поединок в Нью-Йорке завершился со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу хозяев льда.

За гостей гол на 3-й минуте забил россиянин Никита Кучеров. Он же поучаствовал и во втором голе своей команды.

Таким образом, "Рейнджерс" повели в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч команд в рамках финала Восточной конференции состоится 5 июня (по московскому времени) в Тампе.

Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров
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