"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" нанесли поражение клубу "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Встреча прошла на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) в пользу хозяев.

Два очка по системе "гол + пас" (1+1) набрал российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

Вратарь "Тампы" россиянин Андрей Василевский совершил лишь 28 сейвов, пропустив за эту встречу в два раза больше, чем за всю четвертьфинальную серию с "Флоридой". Не отличился результативными действиями и российский форвард клуба Никита Кучеров.

"Рейнджерс" повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч двух клубов в рамках финала Восточной конференции состоится 4 июня (по московскому времени) в Нью-Йорке.