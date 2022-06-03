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"Колорадо" второй раз подряд обыграл "Эдмонтон" в серии 1/2 финала Кубка Стэнли

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Во втором матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" на своей арене нанесли поражение "Эдмонтон Ойлерз".

Итог поединка - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Голы оформили Артурри Лехтонен (24-я минута), Джош Мэнсон (25), Микко Рантанен (27) и Натан Маккиннон (56). Российский нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал.

Таким образом, "Колорадо" удвоил преимущество в серии до четырех побед (2-0). Следующий матч клубы Западной конференции проведут 5 июня (по московскому времени) на льду "Эдмонтона".

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