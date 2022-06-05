Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU

Чемпионат Европы по конькобежному спорту в 2018 году в Коломне Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Представители России и Белоруссии принимают участие в Конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

"Считаю абсолютно верным решение ISU о допуске представителей России и Белоруссии на очередной Конгресс ISU. Недопуск мог повлечь за собой разбирательство в CAS. Мы рады, что Международное конькобежное сообщество руководствовалось истинными ценностями и спортивными принципами при принятии данного решения", - цитирует Гулява его пресс-служба.

В конце апреля 2022 года СКР выдвинул в технические комитеты ISU двух кандидатов Александра Кибалко и Андрея Нефедова. СКР также рекомендовал Кибалко на пост председателя технического комитета ISU по конькам и Нефедова на пост председателя технического комитета ISU по шорт-треку.

Выборы президента СКР

Член Исполкома Олимпийского комитета России Гуляев был избран новым президентом СКР 3 июня. Также на пост претендовали Алексей Кравцов, который возглавлял СКР с 2009 года, и мастер спорта международного класса Вадим Морозов.

Изначально проведение конгресса планировалось в здании ОКР, но позже было перенесено на СК "Мегаспорт". Также штабы Гуляева и Кравцова обвинили друг друга в попытки оказать влияние на результаты выборов.

После выборов 3 июня Олимпийский комитет России завил о проведении своей юридической оценки итогов выборов.