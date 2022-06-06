Федун уточнил, что власти Италии не давили на главного тренера "Спартака"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил, что неправильно высказался о том, что посольство Италии якобы оказывало давление на главного тренера команды Паоло Ваноли и его соотечественника, спортивного директора Лука Каттани.

"Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако, как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

"И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу", - отметил владелец "Спартака".

Высказывания Федуна о влиянии итальянских властей на тренера и директора "Спартака" появились на прошлой неделе.

"Спасибо и Ваноли, и Каттани, что, несмотря на давление со стороны посольства и министерства, остались здесь и продолжают работать", - приводит слова Федуна Sport24.

Ваноли и Каттани пришли в "Спартак" зимой. Сезон-2021/22 команда завершила на 10-м месте в чемпионате Российской премьер-лиги и триумфом в розыгрыше Кубка России.