Кудерметова стартовала с победы на теннисном турнире в Нидерландах
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла француженку Леолию Жанжан в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хертонгебосе (Нидерланды).
Результат встречи - 6:2, 6:3 в пользу представительницы России.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 24-е место, Жанжан - 149-е.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с другой россиянкой Анной Блинковой (120 номер рейтинга).