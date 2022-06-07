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Кудерметова стартовала с победы на теннисном турнире в Нидерландах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла француженку Леолию Жанжан в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хертонгебосе (Нидерланды).

Результат встречи - 6:2, 6:3 в пользу представительницы России.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 24-е место, Жанжан - 149-е.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с другой россиянкой Анной Блинковой (120 номер рейтинга).

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