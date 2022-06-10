Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Хертонгебосе (Нидерланды).
Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова фигурирует на 24-м месте, Бенчич является 17-й ракеткой мира.
Следующей соперницей Кудерметовой будет победительница пары Екатерина Александрова (Россия, №30 рейтинга) – Кэти Макналли (США, 229).