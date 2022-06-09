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Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова завоевала путевку в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Хертонгебосе (Нидерланды).

Во втором круге она играла со своей соотечественницей Анной Блинковой. Первый сет завершился со счетом 7:5 в пользу Блинковой, во второй партии при счете 5:2 в пользу Кудерметовой Блинкова отказалась от дальнейшей борьбы.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 24-е место, Блинкова располагается на 120-й строчке.

В четвертьфинале соревнования Кудерметова сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Росси, №86 рейтинга) – Белинда Бенчич (Швейцария, 17).

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